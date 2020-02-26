Дятел!: Рожков психанул из-за обидного поста экс-звезды Уральских пельменей Михалковой

Артист "Уральских пельменей" не выдержал напора своей бывшей коллеги.

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова удивила подписчиков Instagram рассуждением о мужчинах.

Знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в открытом зоопарке в темном платье в горох, а также надвинутой на глаза панаме и солнечных очках. Все это происходит на фоне гуляющего по вольеру козла.

В своих рассуждениях актриса рассказала фолловерам о том, что продолжает работать над своей иецхэзжн книгой.

"Нам с вами хорошо известно, с каким животным мы, женщины, в порыве чувств ассоциируем не очень порядочных мужчин (см. фото). Здесь у нас полная солидарность!" — прокомментировала Михалкова свой пост.

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При этом она поинтересовалась у подписчиков, с каким животным у них ассоциируется порядочный мужчина.

"Лев? Волк? Кот? Кто еще? Очень важно ваше мнение – самый популярный вариант попадет в книгу!" — пишет она.

Одним из отметившихся в комментариях стал теперь уже бывший коллега Михалковой по "Уральским пельменям" — Андрей Рожков.

"Дятел!" — ответил он на вопрос Юлии, по-своему "психанув".

Другие подписчики попытались честно ответить на вопрос звезды.

"Смотря какой мужчина. Может и медведь… Не волк точно. Да, хороший, порядочный, надёжный — это медведь)", "Лев, конечно! Сильный, мужественный! Свою самку и защитит и накормит!", "Слон — могучие и нежные со своей возлюбленной. Они само спокойствие и уравновешенность, сильные и несуетливые, отличные защитники для своей семьи","Орел,лебедь. Благородный,моногамный(один раз и на всю жизнь) жизнь готовы отдать друг за друга. У нас кстати в лесу живёт пара Орлов и у них уже орлята летают", — рассуждают фолловеры.

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