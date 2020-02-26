Собчак выпустила документальный фильм к 25-летию со дня убийства Влада Листьева (ВИДЕО)

1 марта со дня смерти первого генерального директора ОРТ исполнится 25 лет.

1 марта 2020 года исполнится 25 лет со дня убийства легендарного журналиста и телеведущего, первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

К этому трагическому событию Ксения Собчак опубликовала новый документальный фильм в рамках шоу "Осторожно, Собчак!" на YouTube.

Собеседниками журналистки стали люди, которые были лично знакомы с Владом Листьевым: Александр Любимов, Константин Эрнст, Юрий Николаев и многие другие. Они вспомнили о работе с телеведущим и раскрыли секрет его непревзойденного успеха.

"ТВ 90х — это время полной свободы, творчества и самовыражения. Так случилось, что Влад Листьев стал символом иецхэзжн того телевидения. К 25й годовщине убийства мы сняли фильм о нем, и том ТВ, которое убили вскоре после него. К этой дате, 1го марта, многие журналисты готовили и готовят свои работы, тем интереснее посмотреть все, и составить собственное мнение", — сказано в анонсе нового выпуска.

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Также в проекте снялась вдова Листьева Альбина Назимова.

"Я сейчас понимаю, что это было время радости. Мы дышим сейчас другим воздухом. То, что касается Влада, дико обидно, потому что очень многое из того, что писалось, вообще противоречит его сути, тому, ради чего он жил. Трагическую смерть никто не отменяет. Но это не означает, что у него была трагическая жизнь. Влад вообще был одним из самых счастливых людей, которых я знаю. Общение любит. Когда пьет, удовольствие получает. Когда бросил пить, тоже получает", — поделилась она.

В свою очередь, Эрнст отметил, что лишь благодаря жене Листьев смог стать лучшим на тот момент ведущим в стране.

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"Он был раздолбай. Он мог не прийти на съемки, мог прийти на эфир, мог загулять так, что его разыскивали. Он был такой настоящий мушкетер в подростковом восприятии этого. А потом Влад трансформировался. За это отвечала Альбина. Если бы Влад не встретил Альбину, он бы не превратился в самого крутого ведущего", — уверен нынешний гендиректор главного канала страны.

Напомним, что Влад Листьев скончался от огнестрельного ранения 1 марта 1995 года. Киллер убил его в подъезде собственного дома после вечернего эфира шоу "Час пик". На момент смерти Листьеву было 38 лет. Дело о его убийстве не раскрыто до сих пор.