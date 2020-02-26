Проект по поправкам в Конституцию может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект по поправкам в Конституцию будет предложен к рассмотрению в ГД во втором чтении 10 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, работа над поправками в Конституцию близка к концу. Крашенинников отметил, что рабочая группа постарается добиться качественного результата.

«Будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», — заключил он.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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