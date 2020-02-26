Гастроэнтеролог назвала виды трав, токсичных для печени

Многие россияне отдают предпочтение фитотерапии, избегая традиционных лекарственных средств. В обществе сложилось убеждение, что травы если не помогут, то хотя бы не навредят. Но это не так, уверяет гастроэнтеролог Ирина Волкова. Многие травы, по ее словам, токсичны для печени и способны вызвать ее разрушение.

Гепатотоксичность — это свойство химических соединений воздействовать на ткани печени и приводить к структурно-функциональным нарушениям органа.

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Врач рассказала, что особую опасность таят в себе пиролизидиновые алкалоиды. Такими гепатотоксичными свойствами обладают следующие травы: окопник, мята болотная, крестовник, камелия китайская (экстракт зеленого чая), дубровник обыкновенный (многие мужчины используют его для повышения потенции) и беловойлочные, перец опьяняющий, а также клопогин, сереноа, сапараль, сенна, огуречник лекарственный, чистотел, сок нони и, внимание, даже обычный женьшень.

Последний многие люди принимают как общеукрепляющее средство, а также как иммуномодулятор.

Гастроэнтеролог советует также быть осторожнее с травами, которые используют в аюрведе и китайской традиционной медицине. Многие из них также токсичны доя печени. К примеру, чай Ма Хуан имеет в составе эфедрин.

Мало того, что он отрицательно воздействует на сердечно-сосудистую систему, так еще и провоцирует зависимость.

Среди других средств, названных врачом — Джин Бу Хуан, Гриб Линчжи, Сяо Чай Ху Тань Вань.

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