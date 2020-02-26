Мать снимала на видео, как сожитель насилует ее детей с подругой

В Магадане мать с сожителем и подругой насиловала своих детей и снимала на видео. Разнообразить таким образом сексуальную жизнь женщину убедил новый возлюбленный, с которым она познакомилась в соцсетях.

Суд в Магадане признал виновными мать, её сожителя и подругу в сексуальных преступлениях в отношении двух маленьких детей и приговорил к 12, 16 и пяти годам заключения соответственно. Последней дали меньший срок за то, что она сообщила правоохранителям о преступлении. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствие установило, что 32-летняя жительница Магадана познакомилась через Интернет с 38-летним мужчиной. Вскоре он перебрался в квартиру своей возлюбленной и начал наводить собственные порядки. Мужчина решил разнообразить сексуальные отношения с женщиной и предложил привлечь её сыновей к своим утехам в постели. Мать согласилась, и с января по октябрь 2017 года они периодически вступали с детьми в интимные отношения. Происходящее они снимали на видео.

Кроме того, мужчина систематически истязал ребят. Вскоре осуждённым вновь наскучила их сексуальная жизнь, и они познакомились в соцсетях с 40-летней женщиной. В итоге они начали эксплуатировать несовершеннолетних втроём. О преступлении сообщила новая знакомая пары, которая поссорилась с мужчиной.

— В ходе расследования дети были изъяты из семьи, им оказана психологическая помощь, — рассказали в следственном управлении.

В итоге мужчина получил 16 лет колонии, мать детей — 12, а их соучастница — пять лет. Приговор пока в законную силу не вступил.

Текст: Андрей Бражников

отсюда

21.08.2018