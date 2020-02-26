Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве и «черной магии»

Телеведущая винит бывшую коллегу в своих неудачах.

На Первом канале выходят последние выпуски ток-шоу «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым. И в этот раз гостьей стала 43-летняя ведущая Дана Борисова. Повод для публичного скандала более чем странный: Дана обвинила свою коллегу Елену Хангу в колдовстве и черной магии. Смеялся даже ведущий.

«Я обвиняю Елену в колдовстве. У меня есть масса доказательств. Лена изначально уверяла, что рада новой ведущей, но потом я поняла — она завидует мне. Когда я пришла, Елена Ищеева сказала, что Ханга — опасный человек», — сказала Борисова.

Звездная блондинка вспомнила, как Елене Ханге доставалось на программе все самое лучшее: наряды, перелеты бизнес-классом и прочие «привилегии». Борисова говорит, что однажды на съемках ей в туфли подсыпали землю. Дана обратилась к экстрасенсу и тот ей сказал, что эта могильная земля, заговор на смерть. Блондинка поверила. Она связывает это со своей наркотической зависимостью. Мол, из-за козней Ханги жизнь Борисовой пошла под откос.

По традиции, обе героини прошли тест на полиграфе. И он показал, что Ханга не врет, когда отрицает свою причастность к колдовству, а вот Дана Борисова привирает, когда говорит, что не обращалась к экстрасенсам, чтобы кому-то навредить.