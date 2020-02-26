Эрдоган: В Турции в среду ожидают делегацию из РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

«Делегация из России приезжает завтра», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган напомнил, что Анкара разработала свою дорожную карту урегулирования ситуации в Идлибе и «вместе с Россией продолжает ее обсуждать». «Я продолжаю диалог по этой теме на высшем уровне, с (президентом РФ – ред.) Владимиром Путиным. Наши МИД, Минобороны, разведка, вплоть до МВД, проводили консультации. Вопрос Идлиба надо решать быстро», — сказал он.

Аналогичным образом, по словам Эрдогана, идут и контакты с РФ по ливийской проблеме. Турецкий лидер напомнил, что для Анкары командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар «является нелегитимной фигурой, которого поддерживает руководство Абу-Даби». Помимо этого, Эрдоган утверждал, что ОАЭ поддерживают действующих в Ливии наёмников.

Кроме того, президент Турции отметил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в худшем случае» 5 марта. «В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу», — сказал Эрдоган.