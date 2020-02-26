Одни из самых ядовитых существ на планете

Иглобрюх (рыба фугу) и аквалангист

Самой ядовитой рыбой считается бородавчатка (рыба-камень). Преимущественно этот вид обитает в водах Индийского и Тихого океана, однако, были случаи, когда бородавчатки встречали совсем не в привычном месте обитания для этих рыб. Стоит заметить, что минимальное прикосновение к плавникам или шипам этой рыбы вызывает летальный исход практически мгновенно.

Бородавчатка

Для сравнения можно привести иглобрюха, который обитает в тех же широтах. До изучения яда бородавчатки яд иглобрюха считался самым ядовитым среди небелковых раздражителей.

Морская оса

Кубомедуза под латинским названием Chironex fleckeri (или Морская оса), которая обитает в основном в австралийских водах не просто самая ядовитая среди медуз, но и самая опасная. Спасти человека практически невозможно. Яд кубомедузы буквально пронзает вдоль и поперек сердечную мышцу и полностью убивает человеческий организм менее, чем за 3 минуты.

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Опасный синекольчатый осьминог

Исследователи до сих пор не могут определится какой из двух известных видов синекольчастых осьминогов самый ядовитый, поэтому расскажем про оба. Их научные названия — H. Lunulata (большой синекольчасный осьминог) и Hapalochlaena maculosa («обычный»).

Hapalochlaena maculosa

По большей части месторасположение этих осьминогов сводится к австралийской прибрежной зоне, но иногда они встречаются в некоторых частях юго-восточной Азии. Яд осьминогов способен вызвать смерть меньше, чем за минуту. Однако, как правило, смерть наступает в течении 3-5 минут. Один осьминог способен выделить такое количество яда за один раз, которое способно убить 10 человек.

Улитки рода Конусов

А вы знали, что улитки могут быть не только ядовиты, но и смертельны? Это улитки рода Conus, которые при укусе жертвы выплескивают яд, который может парализовать, а может и убить. В основном действие яда зависит от организма жертвы и, конечно, человека такой яд вряд ли убьет, а вот даже крупное животное вполне способен. Хотя встречаются случаи, подтверждающие то, что конусы убивали людей.

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Ядовитая лягушка

Наверное, каждый видел окрашенных в яркие цвета красивых лягушек? С большой вероятностью это лягушки из рода древолазов и листолазов. Большая часть этих красивейших созданий обитает в Центральной и Южной Америке. Красота, как вы догадались, обманчива.

Ужасный листолаз (Phyllobates terribilis)

Эти создания выделяют один из самых ядовитых в мире ядов. Полностью нейтрализовать его действие невозможно, возможно только снизить болевой поток, чтобы организм смог с ним справится.

Тайпан

До недавнего времени считалось, что самая ядовитая змея — тайпан, однако, при подробном изучении выяснилось, что лидирует все-таки королевская кобра. Кроме как в Юго-Восточной Азии самостоятельно эти змеи нигде не обитают.

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Королевская кобра

У королевских кобр есть особый подвид, так называемые «плюющиеся кобры». Этот подвид способен выбрасывать яд, который буквально прожигает кожу, на расстояние до двух метров!

Толстохвостый скорпион в террариуме

Интересный факт: по воздействию, яд королевской кобры можно сравнить только с ядом толстохвостого скорпиона из Африки. Главная опасность для человека состоит не в самом яде, а в том, что скорпион моет вонзать его очень глубоко. Например, он может пройти даже через обувь, не говоря об одежде. Ежегодно в Тунисе от яда толстохвостого скорпиона погибает более 250 человек. По неофициальным данным цифра доходит до 500.