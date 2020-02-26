Россия попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

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Антон Денисов/РИА «Новости»
Российская сторона напрямую обратилось к ООН с просьбой отправить в арбитраж вопрос о невыдаче дипломатам страны американских виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Россия хочет, чтобы тема с невыдачей виз была направлена в арбитраж, так как истек закрепленный в резолюции Генассамблеи срок на рассмотрение этого дела.
«Период истек, необходимо идти в арбитраж», — подчеркнул источник.
По его словам, окончательное решение после просьбы России будет принимать генсек организации Антониу Гутерриш.
Ранее в МИД заявили, что ситуация с невыдачей официальным лицам американской визы не улучшается, а продолжает деградировать и становится абсурдной.
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