Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США

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Кризис из-за того, что российским дипломатам массово отказывают в выдаче виз США, продолжает нарастать. Об этом рассказал «Интерфаксу» зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Он отметил, что американские визы не выдаются не только российским делегатам, но и представителям государств-членов. Кроме того, американская сторона не продлевает визы у уже работающих в миссии дипломатов.

«Эта политика распространяется и на другие государства», — констатировал Кузьмин.

По его мнению, право ряда стран на участие в ООН «грубо попирается». Позиция США — не выдавать визы и она не меняется.

Ранее источник рассказал ТАСС, что российская сторона напрямую обратилось к ООН с просьбой отправить в арбитраж вопрос о невыдаче дипломатам страны американских виз.

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