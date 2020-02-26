Хуберт Пярнакиви: как советский бегун перенес клиническую смерть на дорожке

Хуберт Пярнакиви (эст. Hubert Pärnakivi) — советский легкоатлет (бегун на средние и длинные дистанции), серебряный призёр чемпионата СССР по лёгкой атлетике 1958 года, победитель легкоатлетического матча СССР — США 1958 года, Заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Сегодня имя советского легкоатлета Хуберта Пярнакиви известно разве что настоящим знатокам профессионального спорта. И в самом деле Пярнакиви никогда не становился мировым или Олимпийским чемпионом. Однако в 1959 году он совершил поступок, который даже теперь иначе как подвигом и не назовешь.

Кто такой Хуберт Пярнакиви?

Эстонский спортсмен Хуберт Пярнакиви родился в 1932 году. Он закончил сельскохозяйственную академию в городе Тарту по специальности «ветеринар». Но кроме медицины Хуберт занимался и спортом. Он выступал за общество «Калев». Нельзя сказать, что Пярнакиви стал величайшим атлетом тех лет. Однако определенных и совсем немалых высот в легкой атлетике он все же достиг.

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28 раз он был чемпионом Эстонской ССР, а в 1958 году пришел вторым на чемпионате Советского Союза. В достижении успеха Пярнакиви помогало его упорство. «Дистанцию надо бежать до конца», — говорил эстонец. Этот девиз будет крутиться у него в голове и в 1959 году на «Матче гигантов».

33 в тени

Во время Олимпийских игр 1956 года СССР и США договорились между собой, что отныне они будут встречаться не только на Олимпиадах или чемпионатах мира, но и на так называемых «Матчах гигантов» для того, чтобы посоревноваться друг с другом в легкой атлетике. Через 2 года в Москве прошел первый такой матч, в котором Пярнакиви победил американца Деллинджера. Еще через год состоялся второй матч, но уже в американском городе Филадельфия. На этих состязаниях Хуберт не стал победителем, он сумел показал себя по-другому.

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18 июля 1959 года в Филадельфии царил невообразимый зной. Стадион «Франклин филд» буквально плавился от жары. Температура воздуха даже в тени достигала 33-34 градусов, а влажность составляла более 87 %. В беге на 10 тысяч метров за СССР выступали Десятчиков и Пярнакиви, а за США — Сот и Труэкс.

Борьба не на жизнь, а на смерть

С самого начала оба советских бегуна оказались впереди. Заметив это, американец Сот делает резкий рывок. Пярнакиви немного отстает. Однако, пробежав совсем немного, Сот начинает выполнять неадекватные хаотичные движения, а потом и вовсе падает на дорожку. Ужасная жара выжала из него все соки. Американские тренеры не спешат к своему бегуну: они хотят победить любой ценой и надеются на то, что Сот встанет. Тот поднимается, но снова опускается на землю. К нему подбегает врач из советской делегации и фактически спасает его.

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Тем временем забег продолжается. В какой-то момент Пярнакиви понимает, что тоже чувствует себя неважно. Он говорит Десятчикову, чтобы тот бежал вперед. После этого, по словам самого Хуберта, он ничего не помнил. На сохранившейся видеозаписи, которую показали в передаче «Спорт, спорт, спорт» в 1970 году, видно, что эстонец ничего не соображает и двигается неестественно и даже жутко. Однако он все равно бежит. Едва переступив финишную черту, он упадет без чувств.

Невероятная сила воли

После матча 1959 года в медицине появилось новое понятие «Случай Сота», которое характеризуется крайним обезвоживанием организма. Самого же американского спортсмена докторам удалось вернуть к жизни.

А вот Хуберт Пярнакиви мужественно продержался до финиша, несмотря на то, что пританцовывал практически также, как выбывший соперник. Причем, позже врачи установили, что во время забега Пярнакиви перенес клиническую смерть. Как в таком состоянии можно было бежать, остается только догадываться.