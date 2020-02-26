Минобороны РФ назвало официальную дату похорон маршала СССР Язова

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Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Язов во время парада Победы в Москве, 9 мая…

Юрий Лизунов/Александр Чумичев/ТАСС

В Министерстве обороны РФ заявили, что похороны маршала СССР Дмитрия Язова состоятся 27 февраля, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, родственники решили похоронить советского маршала на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Известно, что комиссию по организации похорон маршала Советского Союза возглавил министр обороны Сергей Шойгу.

Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

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