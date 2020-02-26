Чеснок подорожал на 37% в России

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В январе 2020 года стоимость чеснока в России выросла на по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 37%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЕМИСС и статистику «Такском».

Россияне могли купить в январе 1 кг чеснока в среднем за 233 рубля, то есть его стоимость повысилась на 34,3%. Рост цены продолжился и в феврале. Купить килограмм чеснока в начале февраля в магазинах можно было за 246 рублей.

«К 10 февраля 1 кг стоил уже 263 рубля, к 17 февраля — 266 рублей», — добавляет издание.

По мнению исполнительного директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, объективных причин для роста цен на чеснок нет, так как урожай был нормальным. Аналитики же считают, что повышенный спрос на чеснок связан с коронавирусной опасностью.

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