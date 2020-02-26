Зарубежный медик перечислил 6 признаков кисты яичника

Содержание:

Постоянная тазовая боль

Вздутие живота

Чувство тяжести в животе

Постоянные позывы к мочеиспусканию

Боль во время секса

Боль в спине или в ноге

Многие женщины сталкиваются с кистой яичника, хотя даже не подозревают об этом. Доктор Таране Ширазян, гинеколог из NYU Langone Health, говорит, что речь о доброкачественных фолликулярных кистах, которые приходят и уходят вместе с циклом и не нуждаются в дальнейшем лечении.

В 20 процентах случаев у женщин появляются образования, которые сами по себе не проходят, и требуется хирургическое вмешательство, так как есть риск их перерождения в злокачественные.

Врач назвал 6 признаков такой кисты. При их обнаружении у себя женщине следует как можно скорее обратиться к врачу.

Постоянная тазовая боль

Доктор говорит, что это самый распространенный симптом. Боль появляется справа или слева в нижней части таза – там, где располагаются яичники.

«Если боль становится сильной, возможно, женщина страдает от перекручивания яичника. Это происходит, когда киста становится больше и более подвижной и изгибается сама по себе, перекрывая кровоснабжение, что и провоцирует сильнейшую боль», — объяснил медик Womenshealthmag.

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Он обратил внимание на то, что это та боль, которая не терпит промедления и может привести женщину прямо в отделение неотложной помощи.

Вздутие живота

Вздутие может беспокоить каждую женщину. Если это не разовое явление, а постоянное, стоит насторожиться.

Многие женщины могут списывать это на увеличение веса, но боль в животе и вздутие живота могут быть результатом роста кисты.

Чувство тяжести в животе

Как и при миоме матки, кисты яичника могут вызвать чувство тяжести в животе. «Киста — это масса, и она занимает пространство, которое может вызвать у вас чувство давления», — говорит доктор Ширазян.

И если ощущение тяжести держится неделю-две, обязательно стоит посетить врача.

Постоянные позывы к мочеиспусканию

Постоянные позывы к мочеиспусканию, даже если нечем – довольно распространенный симптом кисты яичников. Это объясняется тем, что киста давит на мочевой пузырь. Многие девушки списывают этот симптом на цистит, начинают лечиться самостоятельно, но облегчения не наступает.

Медик подчеркивает, что любые проблемы с мочеиспусканием требуют обращения к врачу, ведь дело может быть и не в цистите.

Боль во время секса

Некоторые кисты, когда они становятся большими, могут отходить прямо к шейке матки. По этой причине женщина может чувствовать боль во время полового акта, особенно, с одной стороны.

Боль в спине или в ноге

Когда киста увеличивается в размерах, она может зажимать нервы, которые проходят вдоль задней части таза. Так появляется боль в спине или в ноге.

При появлении симптомов, о которых шла речь выше, стоит обратиться к гинекологу и пройти УЗИ.

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