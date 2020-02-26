Отказ главы администрации Октябрьского района Барнаула подышать трубочку оценит новый суд

Дело главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова передали в судебный участок № 8 Центрального района города. Первое заседание назначено на 4 марта, сообщила корреспонденту ИА «Банкфакс» секретарь участка. Статья КоАП, которую вменяют Новикову, не изменилась: его привлекают к ответственности за отказ выполнить требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

4 февраля в Судебном участке № 2 Новоалтайска судья Юлия Шихова приняла решение о передаче материалов дела на рассмотрение по подсудности. Как удалось выяснить, они поступили в Центральный район — по закону дело может рассматриваться как по месту совершения правонарушения, так и по месту жительства нарушителя. Очевидно, юристы Новикова настояли на втором варианте.

В Судебном участке № 8 в Барнауле к рассмотрению дела планируют приступить в 16:00 4 марта. Не исключено, что на сей раз оно все же будет рассмотрено по существу. По крайней мере, источники ИА «Банкфакс» утверждают, что эпопея с мерой ответственности за административное правонарушение со стороны главы Октябрьского района близится к финалу.

Напомним, ранее стало известно, что Вячеслав Новиков 29 декабря 2019 года на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Источники «Банкфакса» сообщают, что прибывшие на место сотрудники полиции почувствовали от Новикова запах алкоголя и заподозрили своего бывшего коллегу в том, что он пьян. По имеющейся информации, в присутствии двух понятых они предложили ему пройти на месте освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако Новиков резко отказался, как и от предложения пройти процедуру и в медицинском учреждении. В результате правоохранители составили в отношении главы района административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По неподтвержденной информации, глава Октябрьского района был груб с полицейскими и грозил задействовать некие знакомства, если в его отношении составят протокол.

Отметим, генерал-майор Вячеслав Новиков 1 апреля 2011 года был отстранен с должности замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с большой группой других генералов МВД в рамках проходившей тогда неофициальной чистки этого ведомства. Однако впоследствии большая часть этих людей сумела пройти переаттестацию своих званий, получила посты в МВД или иных государственных ведомствах. Так, Новиков в 2014 году стал главой Октябрьского района Барнаула.