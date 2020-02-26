Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО

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Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради розпочав вивіз контейнерів зі Старого ринку, яку вже не мають законних підстав для розміщення на цій території.

Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.

«Через три тижні ми все ж почали вивезення незаконно розміщених об’єктів з території Центрального ринку. Лише після порушеного кримінального провадження по факту перешкоджання виконання рішення міської ради, ситуація змінилася», — йдеться у дописі.

На відео, прикріплених до допису, видно, як контейнери вантажать на машину для подальшого вивозу.

Нагадаємо, до сьогодні муніципали не могли розпочати вивезення контейнерів через спротив з боку підприємців Старого ринку.