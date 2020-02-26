Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против РФ, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года, говорится в уведомлении, направленном главой государства в конгресс США.

«Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине», — говорится в уведомлении главы государства.

Указ 13660 был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму. Позднее последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».