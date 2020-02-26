Израиль и Россия противостоят возрождению нацизма, заявил историк

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев — РИА Новости. Израиль вместе с Россией противостоит попыткам возрождения нацистской идеологии, обе страны сближает память о войне и понесённых жертвах, заявил РИА Новости историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея «Яд Вашем» в Израиле Аарон Шнеер.

Ученый отметил, что в эпоху, когда массово предпринимаются попытки переписать историю событий Второй Мировой войны, особенно необходимо уделять повышенное внимание вопросам сохранения исторической памяти.

«Важность сохранения сегодня исторической памяти исходит из той политической ситуации, которая сложилась в мире, и стремления многих стран действительно переписывать историю. Основными инициаторами переписывания истории или отрицания правды об освобождении этих территорий выступили страны постсоветского пространства — это страны Прибалтики. Надо отметить, что и Украина в этом отличилась так же. Одним из главных инициаторов на сегодняшний день является также Польша», — рассказал Шнеер.

По слова историка, «стремление этих стран взять сегодня не военный, но политический реванш» действительно заметно.

«Я не думаю, что это приведёт к положительным результатам. И в той же Польше, и Прибалтике есть, пусть немного, но политики, которые говорят, что … вектор должен быть на сближение с сегодняшней Россией, но ни в коем образом не на противостояние. Этому противостоянию служит такой сегодняшний подход этих стран — отрицание роли Советского Союза, отрицание роли Красной армии в разгроме нацистов», — добавил он.

Историк отметил, что сегодня «Израиль — одна из немногих стран, в которой, как и в России, отмечают праздник 9 мая», подчеркнув, что обе страны сближает «память о войне и понесённых жертвах».

«Вместе с Россией мы противостоим сегодняшним попыткам возрождения нацистской идеологии, героизации немецких пособников, которым в некоторых постсоветских странах устанавливают памятники, (именами которых — ред.) называют улицы, (которых — ред.) провозглашают почётными гражданами и с честью хоронят. Для борьбы с искажением истории необходимо мужество помнить и мужество говорить правду», — сказал историк.