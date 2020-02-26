Татарские встречи на берегу Персидского залива: Фанис Зиганшин

Я, и не знал, и даже не мог предположить, что у меня в гостях был сам Ходжа Насреддин!Встречи с Фанисом Зиганшиным, я бы назвал не просто татарскими, а татарскими театральными встречами. Многие актеры, как правило играют себя, трансформируя образ героя через свою физику, психику и даже привычки. Фанис Зиганшин играет Ходжу Насреддина так, что буквально становится своим героем: «Тебе в этом спектакле ничего играть не нужно, ты ведь сам — Ходжа» — сказали ему в театре.Думаю, для Фаниса роль Ходжи не просто создание еще одного образа на сцене, но школа внутренней свободы. «Мне важно, — говорил в одном из интервью Фанис, — чтобы зрители поняли, что нужно верить в себя. Уважать себя. И не бояться тех, кто наверху, — верхушку, власть. Вообще не надо ничего бояться». Ходжа этому учил. В одном из преданий, сказано, сто однажды в хамаме (восточной бане) Амир Тимур спросил Ходжу Насреддина: «Как ты думаешь мудрец, сколько я стою? – «Три танга» — ответил Ходжа не задумываясь. «Да ты что, — возмутился повелитель мира, — только фартук на мне стоит три танга».«Его я и имел ввиду» — ответил Ходжа. Исмагил Шангареев и Фанис Зиганшин в образе Ходжи Насреддина в окружении земляков в ресторане «Казань» (эмират Шарджа).Важно отметить, что образ Ходжи Насреддина, его детскую непосредственность и умение попадать в самые нелепые ситуации Фарис обрел еще молодости, когда только начинал карьеру артиста и выступал на новогодних елках в качестве Деда Мороза. В начале карьеры Деда мороза: «Не учёл свои габариты (рост два метра, размах рук – три), опрокинул ёлку, разбил все игрушки». В интервью корреспонденту «Вечерней Казани» Зиганшин рассказал о предстоящей встрече самим Уэйнрайтом без всякого удовольствия. «Понимаете, — говорю, — я работаю в театре, для меня театр — это святое» — оправдывался Зиганшин. Бравший у него интервью корреспондент буквально не мог не вспомнить как актер русского ТЮЗа из анекдота, который на приглашение сниматься у Спилберга отвечает: «Извините, не могу, у меня елки».«Да-да. – ответил Зиганшин, — история про Спилберга и елки — это про меня. Только у меня не елки, а контракт с любимым Камаловским театром». Ну, чем не Ходжа Насреддин?Мне было приятно, что Фанис Зиганшин заинтересовался моим творчеством и оказался одним из немногих, кто обратил внимание на актуальность «Персидских писем» Шарля Луи де Монтескьё, которому я посвятил целую главу в своей книге «Ислам и мир: Восток глазами классиков».Читая «Персидские письма Монтескьё, Фанис создал целый спектакль. Вот фрагмент из прочитанного им с особым вдохновеньем текста: «Что ни делай, а истина прорывается и всегда пронизывает окружающий ее мрак. Наступит день, когда Предвечный увидит на земле одних только правоверных. Всесокрушающее время развеет и заблуждения. Люди с удивлением увидят, что все они осенены одним и тем же знаменем: все, в том числе и закон, станет совершенно; божественные книги взяты будут с земли и перенесены в небесные архивы».

Живя и работая сегодня в Евросоюзе, хочу от себя добавить, что «Персидские письма» Монтескье оказались первым продуктивным диалогом, содержащим в себе удивительное сочетание различных точек зрения, ясно обозначивших — встречу христианского Запада и мусульманского Востока. Это если говорить о локальном успехе во времени. Но! Если посмотреть на них с позиций того, что происходит в Европе сегодня, смысл произведения Монтескье приобретает совершено иную направленность. Нет Людовика XIV и его придворных, нет подавления инакомыслия католической церковью. Мир изменился, но проблема налаживания диалога христианского Запада и мусульманского Востока не просто осталась, но выросла до планетарных масштабов. Фанис был из тех немногих гостей, который гостил у меня дома, играл с моими детьми, демонстрируя свой многолетний опыт Деда Мороза. Я его познакомил с моими друзьями и коллегами из Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР) академиками Валерием Рузиным, Владимиром Зориным, Владимиром Исхаковым.Главное в общении в Фанисом – это тот уровень, та культурная, я бы сказал театрально-творческая планка общения, которую он всегда незаметно держал. Не выставляя на показ, как многие актеры, но неся в своей манере говорить, жестикулировать, иронично улыбаться нечто такое, что отличает большого мастера сцены. Этот уровень мировосприятия формируется годами. В одном из интервью, которое Фанис давал в своей гримерке, когда его спросили, что за автограф у него на стене, он гордо ответил: «Это автограф Олега Басилашвили». И рассказал историю, которая очень хорошо характеризует Фаниса Зиганшина, как яркую, неординарную личность. Начал он свой рассказ с того, что несколько лет назад Олег Басилашвили приезжал в Казань на гастроли с труппой БДТ имени Товстоногова.«У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню этот потрясающий спектакль, — вспоминал Фанис. — Я после него зашел в свою гримерку, а тут дым стоит коромыслом. Смотрю — это Басилашвили курит. Очень артистично ему говорю: «Вы что, курите?! В моей гримерке?!». Он тут же подхватил эту игру: «Ах, извините, извините, я не знал. Что же мне теперь делать?! Чем искупить свою вину?!». Я предложил ему оставить — прямо на стене — свой автограф. И он расписался. Реликвия, это теперь…»Ну разве не Ходжа Насреддин?Видеосюжеты с Фанисом Зиганшиным:https://www.youtube.com/watch?v=X19W2JwfzIghttps://www.youtube.com/watch?v=MtwPu9rGln0https://www.youtube.com/watch?v=qcHOZ3v6zvAhttps://vk.com/ismagil_shangareev?z=video218490208_456239882%2Fd1208b1695fe52e119%2Fpl_wall_218490208 Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства. Исмагил Шангареев, Канны, 2020 г.