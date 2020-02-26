Каким будет лето 2020 года в Москве: прогнозы синоптиков

Свой летний отпуск многие начинают планировать уже сейчас, поэтому людям, конечно же, интересно – какой будет погода летом 2020 года. Долгосрочный прогноз погоды по Москве и Московской области на лето этого года уже составлен, но синоптики предупреждают, что его достоверность в процентном отношении сравнительно невысока и эти данные будут еще неоднократно корректироваться. Нужно просто иметь в виду, что чем ближе к конкретному месяцу, тем точнее прогноз.

Долгосрочный прогноз погоды на июнь 2020 года в Москве

По прогнозу синоптиков лето 2020 года начнется сравнительно рано. Уже к середине мая в Москве установится жаркая температура, а к началу июня столбик термометра будет стабильно показывать +20-250С.

Первый месяц лета будет необычайно жарким, с явным дефицитом осадков и только к концу июня местами по Москве пройдет небольшой дождь. Однако он не принесет ожидаемой прохлады и уже на следующий день температура воздуха поднимется еще выше прежнего и будет держаться в пределах + 30-320С.

Долгосрочный прогноз погоды на июль 2020 года в Москве

Аномально жаркая температура ожидается в июле. Причем это касается не только Москвы и Московской области, но и большей части городов европейской части России.

Пик жары придется на середину месяца, в эти дни температура воздуха может достигать + 38-420С и в столице в прямом смысле слова будет плавиться асфальт. В это время велика опасность возникновения пожаров и образования штормовых фронтов, которые после аномальной жары могут вызвать ураганы.

Долгосрочный прогноз погоды на август 2020 года в Москве

Уже в начале августа изматывающая жара сменится долгожданной прохладой. Но постепенно погода начнет портиться, временами будет идти дождь, отмечаться повышенная влажность при сильном ветре.

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В последней декаде августа с большой вероятностью можно ожидать ураганов и сильных ливней с грозами.

В конце месяца в столице опять потеплеет и к началу осени установится сухая и теплая погода, которая будет сохраняться до середины октября.

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