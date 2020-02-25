Bloomberg: Апелляционный суд США отклонил ходатайство Halkbank о прекращении судебного преследования

Банк попросил приостановить разбирательство на фоне рассмотрения ходатайства о прекращении дела, напоминает агентство.

«Halkbank не продемонстрировал, что ему не хватает и адекватных альтернативных способов получения помощи», — говорится в заявлении суда об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении уголовного производства, сообщил репортёр судебного сайта Courthouse News Service Адам Класфельд.

По данным Bloomberg, судебное преследование нижестоящего суда продолжится, если турецкий банк не подаст дальнейшие апелляции.

Обвинители заявили, что Halkbank «уклоняется от ответственности» в связи с отказом явиться в суд, добавив, что банку грозят штрафы за отказ признать обвинения.

«Постановление суда от декабря прошлого года об отказе в специальном судебном разбирательстве, которое могло бы отложить предъявление обвинения, всё ещё остаётся в силе», — написал Класфельд в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 16 октября окружной суд Южного округа Нью-Йорк предъявил Halkbank обвинение в мошенничестве и отмывании денег, а также применил меры в связи с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу американских санкций в отношении Ирана.

Halkbank отказался предстать перед судом, заявив, что суды США не имеют над ним юрисдикции, поскольку у банка нет филиалов или физических операций в Соединённых Штатах. Банк также призвал отстранить судью Ричарда Бермана от рассмотрения дела, заявив, что он утратил нейтралитет.

Надо сказать, что Halkbank обвиняется в участии в сложной схеме, позволяющей обойти санкции против Ирана в период с 2011 по 2016 год. В обвинительном заключении говорится, что турецко-иранский бизнесмен-миллионер Реза Зарраб подкупил высокопоставленных турецких чиновников, в том числе министра, с целью содействия схеме «нефть за золото», в ходе которой банк отмывал денежные средства в банковской системе США. Зарраб был арестован в Майами, когда прибыл в страну со своей семьёй. Позже бизнесмен признал себя виновным в организации схемы по нарушению санкций, в которой замешан Halkbank.

По сообщениям S & P Global, опубликованным в прошлом месяце, турецкий Halkbank изо всех сил пытается найти финансирование после предъявления обвинения федеральными прокурорами США.

Согласно сообщению CNN, ставшему достоянием общественности ранее на этой неделе, президент США Дональд Трамп приказал генеральному прокурору Уильяму Барру снять обвинения с государственного Halkbank, чтобы ослабить постоянное давление со стороны Турции.