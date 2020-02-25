В Европе увидели риски для конфиденциальности пользователей в сделке Google и Fitbit

Европейский совет по защите личных данных намерен допускает обращение в антимонопольные органы ЕС.

Покупка компанией Google производителя популярных фитнес-трекеров Fitbit может представлять опасность с точки зрения защиты личных данных, считает Европейский совет по защите данных. Google объявила об этой сделке в ноябре 2019 года. Покупка Fitbit обойдется ей примерно в 2,1 млрд долл.

Fitbit выпускает фитнес-трекеры и другие устройства, которые подсчитывают сделанные за день шаги, потраченные калории и пройденное расстояние. В результате покупки Google может получить доступ к огромному объему данных о состоянии здоровья пользователей устройств Fitbit. В Европейском совете по защите данных считают, что еще большая концентрация личных данных в руках одной компании может быть опасной. Совет рекомендовал компаниям проанализировать требования к защите данных и устранить возможные риски, и лишь затем обращаться в антимонопольные органы ЕС за одобрением сделки.

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В Google заявляют, что ни при каких обстоятельствах не намерены продавать личные данные кому бы то ни было, и что данные Fitbit не будут использоваться для рекламы, а пользователи будут иметь возможность удалить данные.

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