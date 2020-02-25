Стас Садальский: «Елена Малышева – буржуй от медицины»

Елена Малышева давно является руководителем частного медицинского учреждения. По мнению Стаса Садальского, звездная клиника имеет клиентов лишь потому, что ведущая постоянно рекламирует ее на Первом канале в эфире своего шоу.

58-летняя Елена Малышева — самый известный медик в стране. Вот уже несколько десятилетий она с экранов телевизоров рассказывает об опасных болезнях, их лечении, стереотипах, которые есть у пациентов о недугах и врачах. Параллельно с этим она успешно развивает бизнес — у Елены Васильевны собственная частная клиника. Правда, репутацию звезды нельзя назвать безупречной: ведущую постоянно критикуют как за странные перфомансы в программе «Жить здорово», так и за цены на услуги в ее медцентре.

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Так, первичный прием в клинике Малышевой стоит от 3,5 тысяч до 20 тысяч рублей. Редкие и сложные анализы могут и вовсе разорить потенциального клиента. Комплексное лечение обходится в среднем в 50-70 тысяч рублей. Такие расценки возмущают не только поклонников Малышевой, но и Стаса Садальского. По мнению актера, врач просто наживается на своей популярности.

«Буржуй от медицины. Малышева поясняет, что руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить. Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на государственном канале на постоянной основе заниматься рекламой собственного частного бизнеса?» — поинтересовался Садальский.

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Актера поддержали многие поклонники, считающие, что медицинской квалификации Малышевой доверять нельзя, а значит, и обращаться в ее клинику стоит лишь при полном отсутствии других альтернатив. «Зато, когда ее саму прихватило, она побежала скорую вызывать. Что, не доверяет своей шайке шарлатанов?»; «Медицина и Малышева ничего общего не имеют»; «Ее передача уже давно превратилась в юмористическую, поэтому она и бизнесом так увлеклась», — делились мнениями подписчики Стаса.

Сам актер уверяет, что никогда не обратился бы в клинику Малышевой, поскольку не доверяет ее врачам. Более того Садальский даже предположил, что у телеведущей есть могущественные покровители, которые позволяют ей так агрессивно продвигать бизнес-проект, устанавливая при этом заоблачные цены на услуги.

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«Первый прием 20 тысяч рублей. За то, чтобы только поболтать? Лихо! Кстати, даже если бы мне много заплатили, я в ее клинике не стал бы лечиться», — подчеркнул актер.

Напомним, что сейчас сеть клиник Малышевой существуют по всей стране. Телеведущая рассказывала в интервью Вячеславу Манучарову, что является рекламным лицом медицинских учреждений, но чисто физически не может следить за всем, что происходит в филиалах. Пациенты неоднократно критиковали работу врачей, трудящихся под началом Елены Васильевны, но на популярность медцентров это никак не влияет.

Фото: Legion-Media, clinicamalyshevoy.ru