250.000 животных приносят в жертвы в Непале на праздник Гадхимаи

Share Tweet Share Share Email Comments Это действительно шокирует! Во время двухдневного индуистского фестиваля в Непале забивают сотни тысяч животных, чтобы принести верующим удачу. Жертвоприношение животных – это преступление. Но это все равно общая традиция. В Японии убивают дельфинов, на Фарерских островах приносят в жертву китов. И каждые пять лет, во время фестиваля Гадхимаи, проводимого в Южном Непале, примерно 250 000 животных жестоко убивают в честь индуистской богини власти Гадхимаи.

Каждые пять лет деревня Барияпур, Непал, становится самой большой бойней в мире во время двухдневного фестиваля жертвоприношений в честь Гадхимаи, индуистской богини власти. Во время этой церемонии до четверти миллиона животных, от буйволов до крыс, приносятся в жертву в храме Гадхимай города Барийарпур на юге Непала.