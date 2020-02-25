Эксперт назвал новые антироссийские санкции обычной практикой в США

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Константин Чалабов/РИА «Новости»
Новые санкционные меры, которые ввели Соединенные Штаты против России, стали уже обычным делом для них. С таким мнением выступил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, передает RT.
Он полагает, что американский Минфин чувствует свободу в применении санкции против других стран. Ведомство не видит ограничений даже со стороны политики. Кроме того, Вашингтон не опасается российской реакции на подобные действия, хотя Москва может использовать ответные меры в отношении США.
«Минфин… не чувствует ни политических, ни иных ограничений», — подчеркнул Ярыгин.
Ярыгин уверен, что санкции как инструмент будут применяться часто, пока президент США Дональда Трамп занимается внутренней политикой.
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