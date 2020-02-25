На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Толчки зафиксированы в 02:43 по времени UTC (05:43 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от крупного города Измир и в 56 километрах к северо-востоку от Маниса. Очаг залегал на глубине семи километров, сообщает РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек. В Турции власти заявили о девяти погибших и пятидесяти пострадавших.