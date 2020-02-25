Говорливый попугай разбудил хозяев и спас их от гибели в пожаре

Место происшествияФото: Ларри Кляйн

В США попугай предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, в американском штате Теннесси. Жители дома, 63-летняя Барбара Кляйн, ее муж, 61-летний Ларри, и их шестилетняя внучка Кейтлин, проснулись ночью от пронзительного крика их попугая по кличке Луи. Птица беспокойно повторяла: «Огонь! Огонь!».

«Когда мы проснулись, весь дом был охвачен пламенем. Луи — наш герой! Если бы не он, мы бы погибли», — рассказала Барбара. Она добавила, что до этого говорливый попугай никогда не произносил слово «огонь».

Ларри пытался потушить пожар и спасти питомцев: попугая и четырех щенков. Однако он не смог этого сделать, так как начал задыхаться от угарного газа. Американец выбежал на улицу вместе с женой и внучкой, после чего они сели в машину, отъехали от дома на безопасное расстояние и вызвали пожарных.

READ США из-за России усилят Фареро-Исландский рубеж

Ларри получил серьезные ожоги лица и легких, из-за чего впал в кому на несколько дней. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Неравнодушные жители города собрали для пострадавших деньги и вещи первой необходимости. Один из них подарил семье новую квартиру, а также попугая, которого семья Кляйн решила назвать Луи-младшим.

Ранее сообщалось о пятилетнем ребенке из США, который посреди ночи заметил, что его дом загорелся, вытащил через окно двухлетнюю сестру и разбудил родителей. Благодаря ему всем членам семьи удалось вовремя выбраться из горящего здания.