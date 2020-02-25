Эксперт прокомментировал отмену комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал действия Центрального банка (ЦБ) по отмене комиссии для кредитных организаций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает RT.

По словам Масленникова, к решению ЦБ стоит отнестись благосклонно, поскольку оно потенциально повышает спрос у клиента, потребителя финансовых услуг.

С его точки зрения, остается вопрос, что делать с комиссией другим членам банковского рынка.

«Но это уже следующий акт пьесы, и мы увидим там много интересного», — добавил эксперт.

Ранее совет директоров ЦБ принял решение отменить комиссии для банков в СБП по переводам между физическими лицами до 30 июня 2020 года.

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