На Украине рассказали о новой эре в отношениях с Россией

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В отношениях Украины с Россией наступила «другая эра», заявила бывший заместитель главы украинского министерства иностранных дел (МИД) Елена Зеркаль в интервью «Европейской правде».

Украине необходимо осознать, что сейчас «другая эра отношений с россиянами», отметила Зеркаль. По ее словам, украинской стороне необходимо определить для себя условия нормализации этих отношений.

Экс-замглавы МИДа подчеркнула, что в текущих условиях «невозможно начать с «чистого листа»», а проблема не исчезнет сама по себе и без полноценного решения будет лишь расти.

Кроме того, по мнению Зеркаль, в случае непредвиденных обстоятельств западные партнеры не помогут Украине, так как в настоящее время уже установлен прямой контакт между украинской и российской сторонами.

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