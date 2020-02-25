В Госдуме сформировали правила проведения голосования по изменению Конституции

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РИА «Новости»

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли правки к законопроекту об изменении Конституции, устанавливающие правила проведения общенародного голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предложенным поправкам, голосование утверждается указом президента России. В его распоряжении должен быть сформулирован вопрос, выносимый на всеобщее голосование.

Как отмечается, если мероприятие назначается на рабочий день, то он будет объявлен выходным.

Кроме того, поправки устанавливают, что граждане России отдают свой голос добровольно на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. Голосование будет тайным.

По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в подготовке общероссийского голосования власти руководствуются, в первую очередь, созданием комфортных условий для граждан.

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Крашенинников добавил, что для подготовки голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ. Возможно и дистанционное голосование при наличии условий для его проведения.

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