Житель Великобритании нашел останки неизвестного существа

Ловец устриц Дэниел Френч 14 февраля заметил в песке остатки, которые принадлежали какому-то неизвестному существу. Он буквально на своем плече дотащил домой кость, которая достигала 142 сантиметров в длину. Настолько больших костей мужчина ранее никогда не находил, хотя это была уже не первая обнаруженная им древняя находка на данном побережье.

Буквально через пару часов в том же месте отцом Френча была найдена еще одна кость, но уже поменьше. Оливер Хатчинсон, местный археолог, посетил семью, чтобы осмотреть находки и определить то, кому именно они принадлежат. Он посчитал, что кость побольше может принадлежать киту, а та, что поменьше – мамонту. Находки отправили в Музей естественной истории, чтобы провести более подробное исследование.

Несмотря на мнение археолога, Френч считает, что данные останки вполне могут быть древним динозавром. Стоит отметить, что ранее ловец устриц находил на побережье громадный череп, владелец которого жил еще до нашей эры.