К юбилею Победы ветераны войны получат губернатора Алтайского края телевизоры личную летопись

В 2020 году в честь 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне участники памятных событий из Алтайского края получат ценные подарки не только от Кремля, но и от губернатора Виктора Томенко. Об этом 25 февраля на встрече с журналистами заявила министр соцзащиты региона Наталья Оськина. По словам министра, всем ветеранам вручат новые телевизоры и подарочные фотоальбомы.

Как сообщила Наталья Оськина, к 2020 году был окончательно решен вопрос с жильем для этой категории жителей края. На данный момент ни один ветеран не числится на учете, как нуждающийся в жилплощади. Кроме того, каждого из участников войны уже посетили представители краевого Мнсоцзащиты, которые справились о нуждах пожилых людей и зафиксировали, какая помощь, в том числе ремонтные работы, им понадобится в ближайшее время — вся она будет оказана в полном объеме.

Кроме того, губернатор Алтайского края подготовил для героев Победы новые телевизоры со встроенным цифровым вещанием. Их в преддверии 9 мая 2020 года получат участники и инвалиды войны, блокадники и вдовы тех, кто погиб на войне, — всего 1200 человек. «Мы понимаем, что в каждой семье сегодня телевизор есть, но этот будет индивидуальным для ветеранов, он будет стоять в их личной комнате, где они по состоянию здоровья проводят большее количество времени. Думаю, каждый из них уже в новом качестве сможет увидеть парад на Красной площади в Москве», — заявила Оськина.

Она также рассказала, что ими были созданы специальные фотоальбомы, которые уже направились в города и районы Алтайского края. В каждом из них будут размещены фотографии ветерана, а также история его жизни и участия в войне. По мнению министра, эти альбомы станут семейными реликвиями участников войны, которыми будут гордиться их дети и внуки. Там же содержится личное поздравление от губернатора Виктора Томенко. Наталья Оськина подчеркнула, что перечисленное — далеко не все меры поддержки и почести, которые ждут ветеранов. Их также будут поздравлять главы муниципалитетов на местах, а также сотрудники подведомственных Минсоцзащиты учреждений.

На пресс-конференции Оськина также осветила другие вопросы своего профиля, к примеру, рассказала о новом виде оказания паллиативной помощи в регионе. По ее словам, теперь такие услуги смогут оказывать частные коммерческие медицинские организации, которые пройдут жесткий отбор со стороны специальной комиссии, состоящей из представителей Росздравнадзора, ФОМС и пр. Планируется, что уже в этом году на «поруки» частникам передадут тысячу человек, нуждающихся в паллиативной помощи. Предполагается, что речь пойдет не только о Барнауле, но и других городах и районах. Специалисты будут принимать пациентов не на базе стационаров или различных медучреждений — они будут выезжать к ним на дом и оказывать большое количество важных услуг, которых не было ранее: следить за уровнем давления, приемом препаратов, обрабатывать раны и т. д. Кроме того, будут открыты школы родственного ухода, где близких больных, нуждающихся в такой помощи, обучат, как вести себя в той или иной критической ситуации, а также особенностям ухода за их родственником.

Наталья Оськина в ходе беседы с журналистами также уточнила сроки выплаты нового вида материнского капитала, предложенного Владимиром Путиным за рождение первого ребенка. По словам министра, 20 февраля Госдума РФ единогласно приняла в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала и упрощении его получения. В базовый документ были добавлены поправки, подготовленные по итогам президентского послания Федеральному Собранию. Благодаря новому закону сумма капитала вырастет, и его можно будет получить на первенца. Известно, что на 2020 год маткапитал установлен в размере 466 617 рублей, и он полагается на второго ребенка в семье. С принятием закона семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат от государства вышеуказанную сумму. При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребенка, если ранее право не было реализовано ранее. По словам Оськиной, рассчитывать на него могут семьи, родившие детей с 1 января 2020 года. В ближайшее время ПФР уже начнет выплаты.