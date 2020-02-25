Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.

«Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ», — сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

«Но мы также наблюдаем рост адекватного поведения российских моряков. Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий», — добавил генерал.