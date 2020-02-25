Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет отвечать при любых попытках России или других государств «мешать демократическим процессам».

«И, наконец, как я уже говорил много раз и как я говорил в ходе встречи с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы недопустимо, администрация (президента США Дональда) Трампа будет всегда защищать неприкосновенность наших выборов. Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить», — сказал Помпео в ходе общения с журналистами в госдепартаменте во вторник.

В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ «держаться подальше» от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.

РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких «новостей» по мере приближения выборов.