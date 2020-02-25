Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пакистан получил приглашение посетить церемонию подписания мирного соглашения между США и радикальным движением «Талибан», заявил РИА Новости заместитель председателя Сената Пакистана Салим Мандвивалла.

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением «Талибан» 29 февраля. Представитель политофиса «Талибана» в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

«Пакистан был приглашен, но еще неизвестно, кто посетит (церемонию подписания соглашения)», — сообщил Мандвивалла.

Он подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с «Талибаном» и отменить подписание соглашения.

В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.