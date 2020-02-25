Врач-диетолог рассказала, как правильно голодать для похудения

В мире все больше становится популярным тренд на отказ от еды.Известно, что лечебное голодание может продлить молодость организма и предотвратить развитие различных заболеваний. Читайте на Информинг. Ру Эксперт рассказала о влиянии пряностей и специй на здоровье Но прежде чем отказаться от еды, необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку такой метод не всем подойдет и он небезопасен. Врач-диетолог Наталья Суслова отмечает, что голодовка не может быть полноценным способом изменения пищевых привычек, поэтому необходим взвешенный подход.Эксперт также отметила, что голодание должно быть условным. То есть, питание заменяют употреблением воды и травяных настоек. Кроме того, отказ от пищи тогда пойдет на пользу, когда он будет периодическим. Также перед голоданием необходимо отказаться от курения и алкоголя. На время диеты следует взять отпуск, чтобы проверять состояние организма с помощью анализов. Но голодание рано или поздно нужно заканчивать, и выходить из такой диеты следует осторожно. Так, необходимо добавлять к настойкам ягодные фреши, затем – фрукты, овощные супы, и лишь потом начать употреблять привычную пищу, но небольшими порциями. Такой способ, как голодание, полезен тем, что он не позволяет, чтобы в организм поступали вредные продукты, такие, как фастфуд, алкоголь и сладкие газированные напитки. Отметим, что к голоданию прибегают для того, чтобы избавиться от лишних килограммов навсегда. Но в действительности, чтобы похудеть, нужно сбалансировано питаться. Дело в том, что в состоянии голода организм начинает сжигать накопленные запасы, а когда питание становится прежним, вес так или иначе возвращается.

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