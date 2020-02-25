В Италии паника: люди штурмуют магазины и сметают все с полок

|Несколько городов в Италии были закрыты на карантин из-за того, что постоянно увеличивается количество зараженных опасным для жизни коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Населенные пункты располагаются в районах Венето и Ломбардия. Совершенно все магазины, бары, кафе и рестораны в них закрыты. В церквях перестали проводить литургии, а все карнавалы были отложены. Также пришлось закрыть сады и отложить как мероприятия спортивного характера, так и другие массовые собрания.
В этих населенных пунктах не работает даже общественный транспорт. В большинстве аптеках не получится найти защитные маски. В интернете можно найти множество роликов, на которых покупатели в масках часами стоят в очередях в магазинах, чтобы приобрести продукты, но все полки в них пустые.В Италии коронавирус был зафиксирован на прошлой неделе. На данный момент по официальным данным заражено уже больше 210 человек. Четверо из них умерли. Италия не смогла вовремя обеспечить доставку продуктов в те районы, которые находятся на карантине и многие жители не успели купить все необходимое. Из-за пустых полок в магазине жители еще больше начинают паниковать.