В Италии паника: люди штурмуют магазины и сметают все с полок

Несколько городов в Италии были закрыты на карантин из-за того, что постоянно увеличивается количество зараженных опасным для жизни коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Населенные пункты располагаются в районах Венето и Ломбардия. Совершенно все магазины, бары, кафе и рестораны в них закрыты. В церквях перестали проводить литургии, а все карнавалы были отложены. Также пришлось закрыть сады и отложить как мероприятия спортивного характера, так и другие массовые собрания. В этих населенных пунктах не работает даже общественный транспорт. В большинстве аптеках не получится найти защитные маски. В интернете можно найти множество роликов, на которых покупатели в масках часами стоят в очередях в магазинах, чтобы приобрести продукты, но все полки в них пустые. В Италии коронавирус был зафиксирован на прошлой неделе. На данный момент по официальным данным заражено уже больше 210 человек. Четверо из них умерли. Италия не смогла вовремя обеспечить доставку продуктов в те районы, которые находятся на карантине и многие жители не успели купить все необходимое. Из-за пустых полок в магазине жители еще больше начинают паниковать.