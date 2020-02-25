Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда, сообщает РИА Новости.

«Начиная с 20.00 все международные рейсы Ирана в одностороннем порядке временно приостанавливаются из-за вспышки коронавируса. С 17.00 закрыты погранпункты с Ираном», — сообщил Коджа.

Он добавил, что у всех пациентов с симптомами простуды в приграничной с Ираном турецкой провинции Ван, которые были обследованы на коронавирус, результаты отрицательные.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.