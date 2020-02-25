На Украине рассказали о засекреченных версиях крушения самолета в Иране

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Украинская сторона рассмотрит три засекреченные версии крушения самолета, сбитого ракетой в Иране. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Liga.net.

Он не раскрыл эти версии, но уточнил, что следователи ищут, кто был «заинтересован» в инциденте с украинским самолетом и «кто еще принимал участие» в событиях, спровоцировавших катастрофу.

При этом Данилов подробно рассказал о своем последнем визите в Иран, который завершился 17 февраля. По словам главы СНБО, его задачей было договориться об участии Киева в расследовании причин крушения, которое ведет иранская сторона. В частности, пока Украина не получила доступа к черным ящикам. «С ними непросто работать», — отметил Данилов.

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Ранее стало известно, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки бортовых самописцев.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенная Ираном компенсация семьям жертв в 80 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) должна быть увеличена. Он пообещал, что Киев будет подавать иски в международные инстанции.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке — по нему было выпущено две ракеты.