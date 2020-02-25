Эксперт рассказала о влиянии пряностей и специй на здоровье

Пряности, ароматические травы и специи в нашей культуре до сих пор ассоциируются с пищевыми запретами. Многие мамы считают, что их нельзя давать детям. Их зачастую избегают беременные и молодые матери, а также люди, страдающие от проблем с пищеварением. Создается впечатление, что острый перец и розмарин могут есть только техасские рейнджеры. Но все намного оптимистичнее. Пряности не только можно есть, но и следует это делать. Только стоит учитывать, что они хоть и полезны для здоровья, не являются лекарствами. О пользе пряностей рассказала врач Ульяна Супрун. Она напомнила, что во времена Средневековья пряное красное вино с корицей, кориандром, имбирем, кардамоном и гвоздикой раньше называлось ипокрас (hippocras) – искаженное название, происходящее от имени Гиппократа. Того самого, которого и клятва. Этому напитку приписывали свойства афродизиака. Виагры тогда еще не было. Сейчас есть определенные доказательства пользы мускатного «ореха» и шафрана для фертильности и возбуждения на уровне мозга. Можете считать эти пряности составляющими любовного напитка. В ходя многочисленных исследований было доказано:Пряности уменьшают риск преждевременной смерти. Даже с учетом всех рисков, выравниванием по возрасту и при длительном исследовании добровольцев, потребление пряной пищи, в частности, перца чили, на 12% уменьшает абсолютный риск преждевременной смерти. Пряности сокращают потребление соли. Да, для этого надо сначала добавить к блюду пряности, а затем меньше соли, чем обычно. Или вообще без соли. Срабатывает это на уровне мозга так: чувствительность к соли и стремление все соленой пищи зависит от орбитофронтальной коры и островка — участков головного мозга. Регулярное потребление красного острого перца увеличивает чувствительность к соли, поэтому меньшего количества соли достаточно, чтобы было «вкусно».Напоминаем, что сокращение потребления соли является одним из самых эффективных средств предотвращения гипертензии, вместе и контролем давления, веса и соблюдением назначенной схемы лечения. Пряности хорошо влияют на метаболизм жиров и баланс липопротеинов, и в определенной степени могут снижать риск атеросклероза. Этот эффект присущ красному перцу, чили, чесноку, корице, имбирю, анису, гвоздике, семенам кориандра, шафрану, розмарину и семенам укропа. Польза кардамона в улучшении биохимических показателей при неалкогольного ожирения печени доказана клинически. Пряности хорошо влияют на чувствительность к инсулину. Это свойство присуще, прежде всего, корице. Но важно не перепутать корицу и кассию. В кассии содержится кумарин, а он в больших количествах токсичен. Делать рулеты или булочки с корицей из кассии не надо. Конечно, не стоит лежать на диване и есть синабоны в надежде, что состояние предиабета от этого пройдет, и уровень глюкозы в крови нормализуется. Лучше пить черный чай с корицей и делать силовые и аэробные упражнения. Пряности могут влиять на развитие сахарного диабета. Сейчас это исследованы путем моделирования. Компоненты лавровых листьев, чабреца и то лакрицы действуют на 18 генов-мишеней противодиабетических лекарств. Пряности дольше сохраняют еду свежей. «Испорченный» вкус полуфабрикатов, например, обусловленный перекисного окисления жиров, которое происходит даже в морозильных камерах. Пероксидация жиров особенно активно идет во время милого многим жарки. Другая причина порчи пищи — это бактериальное загрязнение.Пряности не заменяют консерванты и хранения пищи в закрытой таре в холодильнике, и все же известно, что черный перец, красный перец, имбирь, куркума, орегано, тимьян, кориандр, майоран, и укроп помогают пищи сохраниться лучше. Добавление перца к борщу не означает, что его можно не ставить в холодильник, но пряности использовать стоит. Читайте на Информинг.Ру: Американский врач назвал 3 доступных нейропротектора для улучшения здоровья мозга Пряности полезны для кишечной микрофлоры. Если почитать о свойствах куркумина, то можно подумать, что это корень мандрагоры и философский камень одновременно. Но нужно учитывать, что куркумин обладает очень низкую биодоступность, то есть практически не попадает из кишечника в кровоток. Но при этом куркумин действует в кишечнике, хорош влияет на кишечную микрофлору, а мы уже чувствуем положительные эффекты от состояния эубиоза (баланса микробиоты) в толстом кишечнике. Биодоступность куркумина на 40% повышает одновременное его потребления с черным перцем.

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Пряности уменьшают воспаление. Капсаицин перца чили препятствует адресной миграции нейтрофилов — клеток крови, выделяют свободные радикалы и всячески участвуют в воспалительных процессах. Чтобы попасть в место воспаления, они протиснуться между клетками сосудов. Этому перец чили и мешает, чем останавливает лишнее воспаления в тканях, в том числе в жировой.Постоянное воспаление в висцеральном жире является одной из причин опасности для здоровья именно этих жировых запасов. Куркумин, имбирь, кайенский перец, чеснок и корица обладают противовоспалительными свойствами, и их советуют включать в рацион людей с ревматоидным артритом. Не как лекарство, а как каплю до улучшения состояния. Пряности хоть и не согревает, но создают ощущение тепла. Джинджерон имбиря действует на терморецепторы, и поэтому нам кажется, что имбирное печенье или напиток согревают. А вот ментол мяты активирует холодовые и болевые рецепторы, чем создает ощущение свежести, прохлады и даже дарит обезболивания. Пряности могут пригодиться при нормализации веса. Жировые запасы распределяются по телу не равномерно. Плохо, когда жир чрезмерно откладывается вокруг внутренних органов, но хорошо, когда есть бурый жир. Он отвечает за образование тепла. У людей со здоровым индексом массы тела хорошие запасы бурого жира, а его отсутствие связано с увеличенным индексом массы тела.Превращению белого жира и бурый способствуют компоненты красного перца, куркумин и ментол, а также рацион, богатый омега-3 жирные кислоты. Компоненты красного перца, имбиря и куркумы также увеличивают образование тепла бурым жиром и способствуют потере веса. Ваниль увеличивает нашу чувствительность к сладкому. Поэтому сахара можно добавлять меньше, чем по рецепту. Даже синтетические заменители ванили имеют такой эффект. Пряности не вызывают гастрит или язву. Гастрит — это воспаление выстилки желудка, и часто оно может протекать бессимптомно, и дать о себе знать значительно позже. Причиной гастрита или язвенной болезни могут быть бактерия Helicobacter pylori, аутоиммунные болезни, длительный прием ацетилсалициловой кислоты или ибупрофена. Так, острая пища, алкоголь или кофе могут усиливать неприятные симптомы, если они присутствуют, но причиной гастрита, язвы или просто боли в желудке они не являются. Острая пища, содержащая красный перец и кориандр в малых количествах может даже стимулировать кровообращение и образование слизи в желудке, что защищает желудок от повреждения и усиливает регенерацию.Пряности не являются лекарством и никоим образом не заменят терапию специфическими препаратами. Впрочем, благодаря им можно значительно обогатить вкусовую палитру ваших блюд, и хотя бы немного улучшить свойства пищи. Пряности и новые вкусовые сочетания могут также породить интерес к кулинарии и приготовления пищи понятного и здорового состава.Выбирать пряности следует внимательно. Важно учитывать, где они собирались, в какое время года, как обрабатывались и в какой таре продаются. Лучше всего хранить пряности не в пакетиках, а в герметичной стеклянной или металлической таре. Молоть или тереть нужное количеству пряностей стоит непосредственно перед добавлением в блюдо. И лучше для этого использовать ступки, поскольку в них можно подготовить нужное количество специй, тогда как в механических мельницах остается часть смолотых специй с предыдущего раза. Добавляйте пряности в пищу в нужное время. Сыпать пряности при приготовлении важно для лучшей экстракции компонентов, и для обеззараживания специй от сальмонелл. При этом не стоит слишком долго кипятить, ведь некоторые соединения могут разрушаться, и от черного перца, добавленного в борщ одновременно с мясом, останется только горечь, а не аромат.В то же время, пряные травы (орегано, базилик, розмарин, тимьян) следует добавлять непосредственно в масло или масло, на которой тушатся продукты. Так, лучше тушить, и то недолго, чем жарить. В таком случае они и хорошо пройдут жировую экстракцию и защитят масло или масло от окисления. Добавляйте пряности в напитки. Ими можно обогатить вкус кофе, чая, лимонада и даже обычного компота. Эксперты советуют вводить пряности в рацион постепенно, проверяя различные сочетания и меняя пропорции. Рекомендации по применению пряностей и специй производители зачастую указывают на упаковке, но если возникло желание, в Сети можно найти множество публикаций о там, как их правильно использовать. Яндекс Дзен

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