10 случайно снятых видео поразительного везения!

Share Tweet Share Share Email CommentsМороз по коже: 10 поразительных случаем везения, случайно снятых на камеру
Удивительно насколько тонка нить, связывающая человека с земной юдолью. Везение? В некоторых случаев все гораздо больше похоже на вмешательство ангелов-хранителей.
Мы не имеем никакой возможности полностью контролировать свою жизнь. Обычный рабочий день легко может закончиться травмпунктом только потому, что кто-то выбросил кожуру от банана на тротуар.
Если везучий человек и впрямь рождается с серебряной ложкой во рту, то у этих людей должно быть есть целый серебряный сервиз.
Поразительное случайно заснятое везение
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