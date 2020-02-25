Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

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Reuters

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

»…подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать (издержки)», — сказал Сизов.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, направленные на установление и подтверждение выплат, которые должны поступить в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

При этом он добавил, что Польша, Чехия, Словакия, Венгрия уже получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

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