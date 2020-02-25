Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

close
Reuters
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
»…подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать (издержки)», — сказал Сизов.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, направленные на установление и подтверждение выплат, которые должны поступить в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
При этом он добавил, что Польша, Чехия, Словакия, Венгрия уже получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии заявили о потере $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
Источник