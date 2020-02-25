В Госдуму внесли поправки о всероссийском голосовании по изменениям в Конституции

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Нина Зотина/РИА «Новости»
Поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции внесли на рассмотрение профильного думского комитета по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.
Как отмечается, пакет поправок, вероятно, будет включен во вторую статью законопроекта об изменениях в Конституции, предложенного президентом России Владимиром Путиным.
Уточняется, что первая часть проекта относится непосредственно к изменениям в самой Конституции, а вторая к общенародному голосованию.
Крашенников также отметил, что голосование будет утверждаться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование.
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