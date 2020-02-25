Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

close

Efrem Lukatsky/AP

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение от России на парад в честь 75-летия Победы в Москве, сообщает «Украинская правда».

Департамент доступа к публичной информации офиса президента сообщил, что приглашение в базе входящей служебной корреспонденции зарегистрировано не было.

В июле 2019 года помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Кремль собирается пригласить Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль намерен пригласить Зеленского на 75-летие Победы

Источник