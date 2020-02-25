Дело лишении экс-главы Бийского района Евгения Якубы диплома высшем образовании рассмотрят конец зимы

28 февраля состоится первое заседание по делу о лишении бывшего главы Бийского района Евгения Якубы диплома о высшем образовании. Иск находится в производстве Октябрьского райсуда Новосибирска. Как ранее выяснил общественный активист Вадим Тющин, первая «вышка» Якубы, которую он якобы получил в Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК), имеет признаки подделки, соответственно, и на второе высшее в филиале РАНХиГС по ускоренной программе он не имел права.

На сайте суда указано, что в качестве истца выступает первый заместитель прокурора Новосибирской области Александр Крылов. В карточке отмечено, что он действует в интересах Российской Федерации. Ответчики — Евгений Якуба и РАНХиГС в лице Сибирского института управления (СИУ). В качестве третьих лиц привлечена автономная некоммерческая образовательная организация «Сибирский университет потребительской кооперации».

ПО итогам разбирательства Евгений Якуба может лишиться диплома, который получил в СИУ РАНХиГС. Там он учился по ускоренной программе, поскольку якобы уже имел первое высшее образование. По версии экс-главы Бийского района, первую «вышку» он получил в СибУПК в 2005 году. Однако еще в апреле 2019 года Минобр Новосибирской области на основании письма прокуратуры сделал запрос в этот вуз и получил ответ, что, согласно архивным данным, Евгений Якуба в списках выпускников очной и заочной формы обучения не значится. Соответствующий бланк диплома не выдавался, а реквизиты документа об окончании вуза по специальности «Экономика и управление на предприятии» не соответствуют реквизитам, которые выдаются Государственной аттестационной комиссией университета.

В 2006 году Якуба на основании этого диплома, имеющего признаки поделки, был зачислен в Сибирскую академию госслужбы, которая в дальнейшем была преобразована в СИУ РАНХиГС. Документ об окончании вуза по специальности «Государственное и муниципальное управление» ему выдали уже в 2009 году, поскольку он обучался по сокращенной программе — в этом случае часть предметов перезачитывается. Как посчитал общественник Вадим Тющин, выдавать Якубе этот диплом не имели права. «Прошу вас провести проверку законности получения диплома о высшем профессиональном образовании», — указывал он в обращении в прокуратуру. Надзорное ведомство в итоге организовало проверку, которая, как видно, подтвердила обоснованность подозрений Тющина.

Отметим, что в официальной биографии Евгения Якубы не значится информация о том, что он в 2006 году получил диплом СибУПК. Более того, на портале ГАС «Выборы» в сведениях о выборах в Бийскую гордуму в 2008 году есть карточка Якубы, где уровень его образования указан как «среднее профессиональное». После 2009 года в аналогичных карточках есть сведения об окончании Сибирской академии госслужбы. Нельзя исключать, что сведения о дипломе СибУПК он скрывал, чтобы не навлечь проверку его подлинности.

Напомним, что конфликт между Евгением Якубой и Вадимом Тющиным тянется еще с весны 2017 года, когда последний заинтересовался медалью «За отвагу», которую можно было увидеть в числе наград Якубы в фоторепортаже с празднования 9 мая (такая награда в послужном списке бывшего главы администрации, как выяснилось, не значится). Сам чиновник весьма недвусмысленно намекал на то, что все это «чудеса монтажа». Кроме того, по сообщению ряда СМИ, Тющин неоднократно выступал против избрания Евгения Якубы в органы власти: сначала в мае 2017 года — в Бийскую городскую думу, а во второй половине года — на должность главы Бийского района. Обе кампании Якуба в итоге проиграл, причем в рамках выборов главы он уступил бывшему главе администрации Усятского сельсовета Владимиру Трухину.