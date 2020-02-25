Частина Луцька залишиться без тепла і гарячої води

27 лютого низка вулиць у Луцьку залишиться без централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Про це інформує ДКП «Луцьктепло».

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводі високого тиску на вулиці Привокзальній 27 лютого із 9:00 до 18:00 припинять подачу газу на котельні на вулиці Арцеулова, 3-а і вулиці 8-го Березня, 3.

Припинення подачі газу означатиме відповідне тимчасове припинення послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для споживачів цих котелень. Відновлення послуг відбудеться після завершення робіт на газопроводі високого тиску.

Так, котельня на вул. 8-го Березня, 3 забезпечує послугами мешканців багатоквартирних житлових будинків на вул. 8-го березня, 4, 6, 10, 12, 26, 30, 33, 35; вул. Грибоєдова, 3-а, 14; просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12; вул. Генерала Шухевича, 1, 2, 3, 4; вул. На Таборищі, 2-а, 5, 7-а; вул. Івана Огієнка, 1, 20; просп. Перемоги, 1-а, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 26; вул. Клима Савури, 2, 4, 26, 28; вул. Саперів, 6, 6-а, 8, 10, 17.

Котельня ж на вул. Арцеулова, 3-а забезпечує послугами мешканців багатоквартирних житлових будинків на вул. Арцеулова, 1, 3, 5, 7, 9, 11; просп. Президента Грушевського, 1, 33; вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25-а; вул. Євгена Коновальця, 1, 1-а, 1-б, 3, 5, 8, 10, 12; вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15; вул. Стрілецька, 6, 6-а, 8.