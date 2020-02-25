Трамп ответил на заявления о «вмешательстве» России в выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположения о «вмешательстве» России в выборы, так как ему «не нужна помощь никакого иностранного государства».

«Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, может ли он пообещать американской общественности, что он не примет никакой «иностранной помощи» на предстоящих президентских выборах.

В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ «держаться подальше» от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.

РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.