НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Афганистане до 8600 человек.

Госдепартамент США ранее сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» 29 февраля. Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение «Талибан» обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана информировал, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.

«Мы очень близки к этому (соглашению с талибами — ред.). Два дня прошли без насилия или практически без насилия», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

Американский президент отметил, что даже те в США, кто постоянно его критикует, хотят достижения соглашения с талибами. «Мы были в Афганистане на протяжении 19 лет… и люди очень рады увидеть, что мы стараемся довести число наших военных там до 8 600 человек, а после мы примем решение, каким будет окончательный результат», — сказал Трамп.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с «Талибаном» и отменил подписание соглашения.