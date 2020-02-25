Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договорённость о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — цитирует его ТАСС.

«Сразу же после договорённостей, которые были достигнуты ещё в сентябре 2018 года, затем переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не захотели, наносили удары по объектам за пределами этой самой зоны», — пояснил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, турецкие военные Идлибе понимают, что борьба в зоне деэскалации ведется именно с террористами. «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами России и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут пытаться действовать, как они стали действовать, — подчеркнул Лавров. — Я уверен, что турецкие военные, которые работают «на земле», все прекрасно видят и понимают. Тем более, что много раз террористы атаковали наши позиции, позиции сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики».

Лавров отметил, что Москва будет противостоять любым попыткам оправдать террористов. «Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН», — сказал министр.

Он выразил надежду на положительный результат диалога между РФ и Турцией по Идлибу. «Надеюсь, что продолжающиеся контакты между нашими и турецкими военными с участием дипломатов и служб безопасности завершатся позитивно, и мы сможем сделать так, чтобы террористы не хозяйничали в этой части Сирии, как, собственно, они нигде больше не должны хозяйничать», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что в начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для её проведения уже завершены.