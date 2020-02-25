Стало возможным снижение веса силой мысли: ученые нашли способ

Снижение веса силой мысли: ученые нашли способ, как правильно похудеть без диет и спорта

Ученые постоянно находятся в поиске новых способов для комфортного, но правильного и эффективного снижения веса. Зачастую пациенты желают снизить вес, основываясь на научных изысканиях, которые помогут облегчить жизнь. На этот раз специалисты из Великобритании и Австралии разработали эффективный прием, позволяющий похудеть силой мысли — причём буквально.

Чтобы похудеть, не прибегая к жестким диетам и спорту, достаточно настроить себя на похудение. Одного невнятного «хочу» оказалось немного недостаточно. Британские ученые из университета Плимут и их коллеги из университета Квинсленд провели исследование, в ходе которого выявили два психологических приема, которые позволяли худеть — только один из них в 5 раз эффективнее другого. Забегая вперед — удается похудеть на 6,44 килограмма за год.

Все дело в мотивации!

Как оказалось, мотивация — это основа основ. Ученые изучили два вида психологической интервенции, направленной на одну цель — похудение. Рассмотрим их.

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Первый вид — мотивационное интервью (Motivational interviewing), MI.

Это терапевтические беседы с лечащим врачом. По сути, это встреча с психотерапевтом, который помогает мотивировать пациента с лишним весом начать работать над собой. Этот прямой метод аудио воздействия основан на психотерапии страдающих алкогольной зависимостью. Метод интервью не дает молниеносных плодов. Его суть в истинном заложении в пациенте сомнений насчет правильности своего образа жизни. В данном случае — это переедание, невнимание к составу еды и отсутствие движения.

Второй вид — функциональное представление образов (Functional Imagery Training), FIT.

Это метод визуализации желаний, фиксации достижений, и главное — прослеживаемость четкого пути к цели. Метод FIT включал в себя не только разговор, но и всевозможные отчеты о «проделанной работе». Это фото и видео фиксация результатов, голосовая запись. Для реализации метода используется модное приложение Goal in Mind, разработанное учеными из плимутского университета. Программа позволяла фиксировать свои достижения наглядно, и это действовало как самая мощная мотивация из всех.

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Итак, группа ученых пригласила 140 добровольцев с избыточным весом. Пациенты были поделены на две группы, одна из которых начала проходить психологическую программу MI, а вторая работала с FIT. Был дан срок эксперимента — 6 месяцев. Стоит отметить, людям не прописывали ни диету, ни спортивную активность. Все было только в их руках и на их ответственности, то есть полное свободное плавание.

Какое результат?

Спустя полгода добровольцы и ученые снова встретились. Оказалось, что группа MI в среднем похудела на 0,74 кг за это время, а группа FIT — на 4,11 кг. Получив удивительные результаты, специалисты снова отправили худеющих по домам — еще на полгода. И уже встретившись спустя год, добровольцев снова взвесили. Люди из группы MI показали средний результат потери веса в 0,67 кг, то есть незначительная потеря веса постепенно начала сходить на «нет». А пациенты из группы FIT улучшили свои показатели — это похудение на 6,7 кг за год, причем, как уже говорилось выше, без специальных диет и спорта.

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Успех психологического похудения прокомментировала доктор Джеки Андраде, психолог, соавтор приложения Goal in Mind: «FIT основан на двух десятилетиях исследований, показывающих, что психические образы более эмоционально заряжены, чем другие типы мышления. Он использует образы, чтобы укрепить мотивацию и уверенность людей в достижении своих целей и обучает людей тому, как это сделать для себя, поэтому они могут оставаться мотивированными, даже когда сталкиваются с проблемами», — говорится на сайте Eurek Alert!.

В целом ученые экспериментально подтверждают расхожую фразу «не хватает мотивации» — оказалось, это не пустой звук. Похудение — воистину процесс не только физический, но и психологический. Ведь все, что мы делаем, зависит от того, что у нас в голове, не так ли? Отсюда следует, что самоконтроль, а не спонтанность — ключ к здоровью и стройности. Значит, к эффективным методам можно отнести и дневник питания, и подсчет калорий — отличные методы визуализации. Все-таки мысль более материальна, нежели нам кажется… Все-таки мысль несколько более материальна, нежели нам кажется?

Текст: Анастасия КУЗНЕЦОВА

отсюда

24/09/2018